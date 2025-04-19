Ноофен® таблетки (Noophen® tablets)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 269 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1183,85
Економія при броні: -196,96 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1165,01
Економія при броні: -178,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1163,94
Економія при броні: -88,91 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
986,60
Економія при броні: -8,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1190,35
Економія при броні: -205,57 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
588,25
Економія при броні: -66,81 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
982,10
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1199,60
Економія при броні: -201,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1202,18
Економія при броні: -217,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1182,52
Економія при броні: -226,46 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1177,52
Економія при броні: -198,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1188,98
Економія при броні: -231,22 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
595,47
Економія при броні: -91,47 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1089,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1094,16
Економія при броні: -138,22 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1156,75
Економія при броні: -152,36 грн