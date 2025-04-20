Ноофен® таблетки (Noophen® tablets)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 195 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1028,00
Економія при броні: -140,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
527,49
Економія при броні: -83,48 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1012,00
Економія при броні: -124,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1124,67
Економія при броні: -129,89 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1141,20
Економія при броні: -148,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1089,20
Економія при броні: -103,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1012,00
Економія при броні: -124,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1012,00
Економія при броні: -50,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1089,20
Економія при броні: -103,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1122,82
Економія при броні: -52,73 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1130,10
Економія при броні: -144,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1126,56
Економія при броні: -176,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1156,19
Економія при броні: -163,04 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1130,34
Економія при броні: -137,36 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1089,20 грн