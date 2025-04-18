Ноофен® таблетки (Noophen® tablets)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 296 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
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Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
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1126,68
Економія при броні: -144,61 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1112,33
Економія при броні: -120,89 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1054,90
Економія при броні: -28,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1130,10
Економія при броні: -103,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
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Перша аптека
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Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1115,90
Економія при броні: -89,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
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1128,75
Економія при броні: -134,36 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
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