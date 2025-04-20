Ноофен® таблетки (Noophen® tablets)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 158 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1089,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1188,64
Економія при броні: -189,91 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1012,00
Економія при броні: -82,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
554,56
Економія при броні: -88,08 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1101,32
Економія при броні: -173,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1149,27
Економія при броні: -192,65 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1141,31
Економія при броні: -184,69 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1186,14
Економія при броні: -229,52 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1206,26
Економія при броні: -248,82 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1048,43
Економія при броні: -186,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
526,73
Економія при броні: -95,61 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1135,93
Економія при броні: -177,79 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1012,00
Економія при броні: -149,00 грн