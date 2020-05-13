Львів
Виробники на літеру “О”
Олфа
14 препаратів
Гістафен
Таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
від
357,65
грн
в 426 аптеках інших міст
Адаптол®
Таблетки 500 мг №20
від
519,70
грн
в 271 аптеці
Нейромідин®
Таблетки 20 мг блістер №50
від
891,10
грн
в 232 аптеках
Ноофен®
Таблетки 250 мг блістер №20
Олфа
від
935,75
грн
в 203 аптеках
Етацизин
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
від
1129,90
грн
в 198 аптеках
Нейромідин®
Розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
від
1125,10
грн
в 147 аптеках
Фенкарол®
Таблетки 25 мг блістер №20
від
307,90
грн
в 143 аптеках
Фенкарол®
Таблетки 50 мг блістер №30
від
593,75
грн
в 118 аптеках
Фенкарол®
Таблетки 10 мг №20
від
203,70
грн
в 112 аптеках
Нейромідин®
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
від
776,80
грн
в 98 аптеках
Ноофен® 100
Порошок для орального розчину 100 мг/1 доза пакетик 1 г №15
Олфа
Немає в наявності
Ноофен® 500
Порошок для орального розчину 500 мг/1 доза пакетик 2.5 г №5
Олфа
Немає в наявності
Фурамаг®
Капсули 25 мг №30
Олайнфарм
Немає в наявності
Фурамаг®
Капсули 50 мг блістер №30
Олайнфарм
Немає в наявності
