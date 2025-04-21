Ноофен® таблетки (Noophen® tablets)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 109 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1144,90
Економія при броні: -179,62 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1130,10
Економія при броні: -124,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1117,41
Економія при броні: -160,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1089,20
Економія при броні: -83,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1115,90
Економія при броні: -110,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1089,20
Економія при броні: -83,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1131,74
Економія при броні: -166,46 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1125,97
Економія при броні: -150,69 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1128,00
Економія при броні: -122,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1054,90
Економія при броні: -49,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1140,44
Економія при броні: -165,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1178,35
Економія при броні: -203,89 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1089,20
Економія при броні: -83,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1180,05
Економія при броні: -180,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1190,34
Економія при броні: -195,18 грн