Ноофен® таблетки (Noophen® tablets)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 805 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1130,10
Економія при броні: -105,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1089,20
Економія при броні: -64,20 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1389,10
Економія при броні: -298,36 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1117,70
Економія при броні: -40,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1152,95
Економія при броні: -163,89 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
621,75
Економія при броні: -133,52 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1141,72
Економія при броні: -106,94 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1115,90
Економія при броні: -90,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм