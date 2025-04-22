Ноофен® таблетки (Noophen® tablets)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 79 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1019,30
Економія при броні: -23,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Біла ромашка
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Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
975,92
Економія при броні: -29,28 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1115,90
Економія при броні: -119,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1130,10
Економія при броні: -134,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1119,24
Економія при броні: -184,81 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1089,20
Економія при броні: -93,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1056,62
Економія при броні: -64,49 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1130,10
Економія при броні: -134,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1186,38
Економія при броні: -150,63 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1024,80
Економія при броні: -28,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1057,69
Економія при броні: -137,59 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
525,01
Економія при броні: -28,97 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1130,10
Економія при броні: -134,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
511,53
Економія при броні: -51,77 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Ноофен® таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
1130,10
Економія при броні: -134,00 грн