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Активні речовини — “Ф”ФЕНІБУТ* (PHENIBUTUM*)

ФЕНІБУТ* (PHENIBUTUM*) Діюча речовина

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Знайдено: 21 препарат
Біфрен® капсули, 250 мг, блістер, № 20; Асіно Україна
Біфрен® Капсули, 250 мг, блістер, № 20 Асіно Україна
В 1239 аптеках
від 211,94 грн
Ціни в аптеках
Нообут® ІС таблетки, 0,25 г, блістер, в пачці, в пачці, № 20; ІнтерХім
Нообут® ІС Таблетки, 0,25 г, блістер, в пачці, в пачці, № 20 ІнтерХім
В 1103 аптеках
від 213,16 грн
Ціни в аптеках
Ноофен® таблетки, 250 мг, блістер, № 20; Олайнфарм
Ноофен® Таблетки, 250 мг, блістер, № 20 Олайнфарм
В 960 аптеках
від 802,13 грн
Ціни в аптеках
Фенібут-Астрафарм таблетки, 250 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 20; Астрафарм
Фенібут-Астрафарм Таблетки, 250 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 20 Астрафарм
В 826 аптеках
від 183,77 грн
Ціни в аптеках
Нообут® ІС таблетки, 0,1 г, блістер, в пачці, в пачці, № 20; ІнтерХім
Нообут® ІС Таблетки, 0,1 г, блістер, в пачці, в пачці, № 20 ІнтерХім
В 733 аптеках
від 131,25 грн
Ціни в аптеках
Ноотрофен-Фаркос таблетки, 250 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 20; ФарКоС ФФ
Ноотрофен-Фаркос Таблетки, 250 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 20 ФарКоС ФФ
В 657 аптеках
від 155,20 грн
Ціни в аптеках
Нообут® ІС 100 порошок для орального розчину, 100 мг/доза, саше, 2.5 г, № 10; ІнтерХім
Нообут® ІС 100 Порошок для орального розчину, 100 мг/доза, саше, 2.5 г, № 10 ІнтерХім
В 401 аптеці
від 74,75 грн
Ціни в аптеках
Нообут® ІС 500 порошок для орального розчину, 500 мг/доза, саше, 2.5 г, № 10; ІнтерХім
Нообут® ІС 500 Порошок для орального розчину, 500 мг/доза, саше, 2.5 г, № 10 ІнтерХім
В 325 аптеках
від 348,62 грн
Ціни в аптеках
Максібрен таблетки, 250 мг, блістер, № 20; Бєлмедпрепарати
Максібрен Таблетки, 250 мг, блістер, № 20 Бєлмедпрепарати
В 270 аптеках
від 192,00 грн
Ціни в аптеках
Фенібут таблетки, 250 мг, блістер, № 20; Рік-Фарм
Фенібут Таблетки, 250 мг, блістер, № 20 Рік-Фарм
В 224 аптеках
від 181,47 грн
Ціни в аптеках
БіБрайт таблетки, 250 мг, блістер, № 20; Астрафарм
БіБрайт Таблетки, 250 мг, блістер, № 20 Астрафарм
В 202 аптеках
від 290,78 грн
Ціни в аптеках
Феніфрен капсули, 250 мг, блістер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 20; Червона зірка
Феніфрен Капсули, 250 мг, блістер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 20 Червона зірка
В 109 аптеках
від 239,00 грн
Ціни в аптеках
Фенібут-Астрафарм таблетки, 250 мг, блістер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 20; Астрафарм
Фенібут-Астрафарм Таблетки, 250 мг, блістер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 20 Астрафарм
В 62 аптеках
від 230,00 грн
Ціни в аптеках
Фенібут-Астрафарм таблетки, 250 мг, блістер, у картонній коробці, тм solution pharm, у карт. кор, тм solution pharm, № 20; Астрафарм
Фенібут-Астрафарм Таблетки, 250 мг, блістер, у картонній коробці, тм solution pharm, у карт. кор, тм solution pharm, № 20 Астрафарм
В 49 аптеках
від 194,38 грн
Ціни в аптеках
Феніфрен капсули, 250 мг, блістер, № 20; Червона зірка
Феніфрен Капсули, 250 мг, блістер, № 20 Червона зірка
В 34 аптеках
від 191,22 грн
Ціни в аптеках
Максібрен® таблетки, 250 мг, блістер, № 20; Астрафарм
Максібрен® Таблетки, 250 мг, блістер, № 20 Астрафарм
В 20 аптеках
від 450,00 грн
Ціни в аптеках
Фенібут-Астрафарм таблетки, 250 мг, блістер, у картонній коробці, тм а+, у карт. коробці, тм а+, № 20; Астрафарм
Фенібут-Астрафарм Таблетки, 250 мг, блістер, у картонній коробці, тм а+, у карт. коробці, тм а+, № 20 Астрафарм
В 4 аптеках
від 198,40 грн
Ціни в аптеках
Фенібут-Астрафарм таблетки, 250 мг, блістер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 20; Астрафарм
Фенібут-Астрафарм Таблетки, 250 мг, блістер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 20 Астрафарм
В 3 аптеках інших міст
від 178,50 грн
Ціни в інших містах
Ноофен® 100 порошок для орального розчину, 100 мг/1 доза, пакетик, 1 г, № 15; ТОВ "Олфа"
Ноофен® 100 Порошок для орального розчину, 100 мг/1 доза, пакетик, 1 г, № 15 ТОВ "Олфа"
Немає в наявності
Ноофен® 500 порошок для орального розчину, 500 мг/1 доза, пакетик, 2.5 г, № 5; Олайнфарм
Ноофен® 500 Порошок для орального розчину, 500 мг/1 доза, пакетик, 2.5 г, № 5 Олайнфарм
Немає в наявності
Кваттрекс капсули, 250 мг, блістер, № 20; Универсальное агентство "Про-фарма"
Кваттрекс Капсули, 250 мг, блістер, № 20 Универсальное агентство "Про-фарма"
Немає в наявності