ФЕНІБУТ* (PHENIBUTUM*) Діюча речовина
від 211,94 грн
від 802,13 грн
Фенібут-Астрафарм Таблетки, 250 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 20 Астрафарм
від 183,77 грн
від 155,20 грн
від 74,75 грн
від 348,62 грн
Максібрен Таблетки, 250 мг, блістер, № 20 Бєлмедпрепарати
від 192,00 грн
від 181,47 грн
від 290,78 грн
від 239,00 грн
Фенібут-Астрафарм Таблетки, 250 мг, блістер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 20 Астрафарм
від 230,00 грн
Феніфрен Капсули, 250 мг, блістер, № 20 Червона зірка
від 191,22 грн
від 450,00 грн
Фенібут-Астрафарм Таблетки, 250 мг, блістер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 20 Астрафарм
від 178,50 грн
Ноофен® 100 Порошок для орального розчину, 100 мг/1 доза, пакетик, 1 г, № 15 ТОВ "Олфа"
Немає в наявності
Ноофен® 500 Порошок для орального розчину, 500 мг/1 доза, пакетик, 2.5 г, № 5 Олайнфарм
Немає в наявності