Підвищена чутливість до будь-яких компонентів препарату. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки у стадії загострення, жовтяниця, жовчокам'яна хвороба, гострий холецистит, гострий гепатит, цироз печінки, гломерулонефрит, гостра та хронічна ниркова недостатність, тромбофлебіт, артеріальна гіпотензія, брадикардія, гіпокаліємія.

Особливі заходи безпеки. При застосуванні препарату протягом тривалого часу (більше двох місяців) слід контролювати показники водно-електролітного балансу (рівень калію, магнію, натрію і кальцію в плазмі крові).

Слід з обережністю застосовувати хворим на епілепсію, бронхіальну астму та хворим зі схильністю до бронхоспазму та спазмофілії. Під час лікування слід уникати інтенсивного

УФ-випромінювання.