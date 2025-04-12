Детоксифіт (Detoxyphyt)
Детоксифіт інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 1 упаковка (100 г) містить суміш лікарської рослинної сировини: череди трави (Bidentis herba) 6 г, аїру коренів (Calami radix) 5 г, барвінку трави (Vincae minoris herba) 5 г, буркуну трави (Meliloti herba) 5 г, деревію трави (Millefolii herba) 5 г, каштана кінського насіння (Hippocastani semen) 5 г, кукурудзи стовпчиків з приймочками (Zeae maydis styli cum stigmatis) 5 г, кульбаби лікарської коренів (Taraxaci officinalis radix) 5 г, лопуха коренів (Arctii radix) 5 г, мучниці листя (Uvae ursi folium) 5 г, ромашки квіток (Matricariae flos) 5 г, солодки коренів (Liquiritiae radix) 5 г, сосни бруньок (Pini silvestris gemmae) 5 г, хвоща трави (Equiseti herba) 5 г, хмелю шишок (Lupuli flos) 5 г, валеріани коренів (Valerianae radix) 4 г, звіробою трави (Hyperici herba) 4 г, кропиви собачої трави (Leonuri cardiacae herba) 4 г, м'яти перцевої листя (Menthae piperitae folium) 4 г, чистотілу трави (Chelidonii herba) 4 г, шипшини плодів (Rosae pseudo-fructus) 4 г.
1 фільтр-пакет (1,5 г) містить суміш лікарської рослинної сировини: череди трави (Bidentis herba) 90 мг, аїру коренів (Calami radix) 75 мг, барвінку трави (Vincae minoris herba) 75 мг, буркуну трави (Meliloti herba) 75 мг, деревію трави (Millefolii herba) 75 мг, каштана кінського насіння (Hippocastani semen) 75 мг, кукурудзи стовпчиків з приймочками (Zeae maydis styli cum stigmatis) 75 мг, кульбаби лікарської коренів (Taraxaci officinalis radix) 75 мг, лопуха коренів (Arctii radix) 75 мг, мучниці листя (Uvae ursi folium) 75 мг, ромашки квіток (Matricariae flos) 75 мг, солодки коренів (Liquiritiae radix) 75 мг, сосни бруньок (Pini silvestris gemmae) 75 мг, хвоща трави (Equiseti herba) 75 мг, хмелю шишок (Lupuli flos) 75 мг, валеріани коренів (Valerianae radix) 60 мг, звіробою трави (Hyperici herba) 60 мг, кропиви собачої трави (Leonuri cardiacae herba) 60 мг, м'яти перцевої листя (Menthae piperitae folium) 60 мг, чистотілу трави (Chelidonii herba) 60 мг, шипшини плодів (Rosae pseudo-fructus) 60 мг.
Лікарська форма
Збір.
Основні фізико-хімічні властивості: суміш шматочків різної форми сірувато-зеленого кольору з білими, жовтими, оранжевими та буроватими включеннями. Запах слабкий, приємний.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що впливають на систему травлення і метаболічні процеси.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Препарат виявляє гіпоазотемічну, легку салуретичну та діуретичну дії; сприяє виведенню сольових відкладень із суглобів і хребта. Знижує вміст холестерину і тригліцеридів у плазмі крові при гіперліпідемії, уповільнює розвиток атеросклерозу, сприяє регресу наявних атеросклеротичних бляшок. Позитивно впливає на сечовиноутворювальну функцію печінки та депураційну функцію нирок. Поліпшує антитоксичну функцію печінки. Має жовчогінну, спазмолітичну, протизапальну, капіляропротективну та протинабрякову дії.
Показання
У складі комплексної терапії атеросклерозу; артеріальної гіпертензії; подагри у період ремісії; сечокам’яної хвороби; набряків; захворювань печінки та жовчовивідних шляхів (хронічний гепатит, хронічний холецистит, холангіт); I-II стадії варикозного розширення вен; астенічного синдрому.
Протипоказання
Підвищена чутливість до будь-яких компонентів препарату. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки у стадії загострення, жовтяниця, жовчокам'яна хвороба, гострий холецистит, гострий гепатит, цироз печінки, гломерулонефрит, гостра та хронічна ниркова недостатність, тромбофлебіт, артеріальна гіпотензія, брадикардія, гіпокаліємія.
Особливі заходи безпеки. При застосуванні препарату протягом тривалого часу (більше двох місяців) слід контролювати показники водно-електролітного балансу (рівень калію, магнію, натрію і кальцію в плазмі крові).
Слід з обережністю застосовувати хворим на епілепсію, бронхіальну астму та хворим зі схильністю до бронхоспазму та спазмофілії. Під час лікування слід уникати інтенсивного
УФ-випромінювання.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не рекомендується одночасне застосування з непрямими антикоагулянтами, антибіотиками, сульфаніламідами, протизаплідними, гіпотензивними препаратами — блокаторами кальцієвих каналів, жіночими статевими гормонами, гіпохолестеринемічними засобами (статини), серцевими глікозидами.
При тривалому застосуванні одночасно з адренокортикостероїдами, антиаритмічними препаратами (хінідин), проносними засобами, тіазидними та петльовими діуретиками можливе порушення водно-електролітного балансу.
Застосування у період вагітності або годування груддю
У зв’язку з відсутністю достатнього досвіду застосування препарату у період вагітності його слід застосовувати за призначенням лікаря у випадках, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для розвитку плода. При необхідності застосування препарату слід припинити годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
2 столові ложки збору заварити у 500 мл окропу, настояти у закритому посуді протягом 1 години, процідити.
2 фільтр-пакети залити 150 мл окропу, настояти у закритому посуді протягом 15 хвилин.
Дорослим приймати у теплому вигляді по 150 мл за 20–30 хвилин до їди 3 рази на добу.
Дітям віком від 12 років приймати у теплому вигляді по 75 мл за 20–30 хвилин до їди 3 рази на добу.
Тривалість застосування визначає лікар. Зазвичай курс лікування становить 1,5–2,5 місяця. При необхідності за призначенням лікаря курс лікування можна повторити.
Діти
Препарат протипоказаний дітям віком до 12 років.
Передозування
Можливе посилення проявів побічних реакцій.
Побічні реакції
Препарат зазвичай добре переноситься пацієнтами. Однак, враховуючи багатокомпонентний склад препарату, в окремих випадках, як правило, при індивідуальній гіперчутливості до будь-якого компонента препарату або порушенні рекомендованого режиму прийому можливий розвиток алергічних реакцій, у тому числі свербіж, висипання, гіперемія, кропив’янка, дерматит, набряк шкіри, фоточутливість. Також можливе виникнення шлунково-кишкових розладів (нудота, блювання, діарея), сонливість.
З літературних джерел відомо, що застосування листя мучниці може спричинити больові відчуття у ділянці попереку, зміну кольору сечі, а також біль у кінці сечовипускання. Незважаючи на те, що збір ДЕТОКСИФІТ містить невелику кількість листя мучниці, подібні прояви не виключені.
У випадку появи будь-яких негативних реакцій необхідно звернутися до лікаря.
Термін придатності
2 роки. Не застосовувати після завершення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С та недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 100 г у пакеті, вкладеному в пачку, 1,5 г у фільтр-пакеті № 20.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ТОВ «Науково-виробнича фармацевтична компанія «ЕЙМ».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 61091, Харківська обл., м. Харків, вул. Харківських дивізій, 20 літ. «А-5».