Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 51 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,88
Економія при броні: -12,87 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
96,72
Економія при броні: -2,96 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,98
Економія при броні: -9,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
100,35
Економія при броні: -6,45 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
100,23
Економія при броні: -6,42 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -17,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
99,69
Економія при броні: -9,91 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,13
Економія при броні: -4,25 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
99,14
Економія при броні: -5,29 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -17,90 грн