Харків (адресу не вказано)
Доступно в 94 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,19
Економія при броні: -3,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,61
Економія при броні: -3,74 грн
Аптека копійка
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
99,01
Економія при броні: -4,28 грн
Аптека 9-1-1
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Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Подорожник
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Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,80
Економія при броні: -10,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,77
Економія при броні: -6,73 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,61
Економія при броні: -7,57 грн
Аптека шар@
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Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,55
Економія при броні: -7,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
99,85
Економія при броні: -5,57 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
103,80
Економія при броні: -8,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
3.3 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
100,39
Економія при броні: -6,53 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,87
Економія при броні: -5,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
4.4 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,47
Економія при броні: -4,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
99,69
Економія при броні: -12,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
100,56
Економія при броні: -13,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
4.7 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
99,82
Економія при броні: -6,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153-А
4.7 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм