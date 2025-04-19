Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 114 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,15
Економія при броні: -6,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,42
Економія при броні: -6,57 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -14,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,32
Економія при броні: -6,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,00
Економія при броні: -4,13 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,80
Економія при броні: -14,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
99,30
Економія при броні: -7,43 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
99,62
Економія при броні: -12,91 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
96,04
Економія при броні: -6,09 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
103,71
Економія при броні: -3,39 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,36
Економія при броні: -10,65 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
95,38
Економія при броні: -3,54 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
95,43
Економія при броні: -3,62 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,08
Економія при броні: -8,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
99,40
Економія при броні: -12,17 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,91
Економія при броні: -11,68 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,14
Економія при броні: -10,91 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
103,80
Економія при броні: -12,80 грн