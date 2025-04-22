Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
103,32
Економія при броні: -3,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,98
Економія при броні: -6,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,53
Економія при броні: -4,68 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -11,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,09
Економія при броні: -3,23 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
99,81
Економія при броні: -5,94 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,33
Економія при броні: -3,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,43
Економія при броні: -5,57 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,61
Економія при броні: -3,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,80
Економія при броні: -11,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,82
Економія при броні: -9,71 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,51
Економія при броні: -4,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,10
Економія при броні: -6,21 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 11
2.5 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,30
Економія при броні: -4,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
99,81
Економія при броні: -10,02 грн