Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
96,81
Економія при броні: -11,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
96,62
Економія при броні: -10,98 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
95,21
Економія при броні: -9,57 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
96,43
Економія при броні: -8,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,92
Економія при броні: -9,81 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
101,51
Економія при броні: -4,31 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
103,67
Економія при броні: -6,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
99,92
Економія при броні: -5,01 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -11,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 6
2.9 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 23
3.1 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -11,70 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Вінниця, вул. Пирогова, 40/42
3.1 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,80
Економія при броні: -11,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 37
3.3 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,94
Економія при броні: -7,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Свободи / Зодчих, 6/4
3.8 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
99,61
Економія при броні: -5,73 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 21
3.8 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,09
Економія при броні: -4,26 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Зодчих, 9
4.0 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
103,80
Економія при броні: -9,80 грн