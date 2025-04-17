Київ (адресу не вказано)
Доступно в 357 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -10,30 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
122,60
Економія при броні: -38,77 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
103,68
Економія при броні: -5,84 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
103,55
Економія при броні: -5,07 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
102,23
Економія при броні: -6,43 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
103,12
Економія при броні: -3,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,06
Економія при броні: -3,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
102,00
Економія при броні: -3,94 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -10,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
104,93
Економія при броні: -5,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,74
Економія при броні: -10,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,01
Економія при броні: -9,83 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
103,31
Економія при броні: -3,10 грн