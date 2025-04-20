Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 79 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,90
Економія при броні: -3,07 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
93,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
103,80
Економія при броні: -11,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
94,94
Економія при броні: -3,05 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
95,13
Економія при броні: -2,53 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
95,42
Економія при броні: -8,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
102,08
Економія при броні: -6,23 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,37
Економія при броні: -3,61 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
95,67
Економія при броні: -8,86 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
99,48
Економія при броні: -10,23 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,78
Економія при броні: -2,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
100,35
Економія при броні: -11,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
3.7 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,44
Економія при броні: -10,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
99,60
Економія при броні: -12,89 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
99,84
Економія при броні: -3,97 грн