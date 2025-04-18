Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 179 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
100,25
Економія при броні: -6,43 грн
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
95,13
Економія при броні: -4,14 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
95,42
Економія при броні: -5,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,91
Економія при броні: -7,97 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
95,14
Економія при броні: -7,89 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
95,75
Економія при броні: -4,21 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
103,80
Економія при броні: -10,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,50
Економія при броні: -7,94 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,75
Економія при броні: -5,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
96,85
Економія при броні: -9,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,66
Економія при броні: -3,77 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
106,20
Економія при броні: -12,80 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
3.3 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
96,42
Економія при броні: -9,29 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
100,10
Економія при броні: -12,45 грн