Львів (адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
100,09
Економія при броні: -6,26 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,88
Економія при броні: -8,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,81
Економія при броні: -8,86 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -15,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -15,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
99,05
Економія при броні: -9,01 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
103,80
Економія при броні: -13,40 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
1.0 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -15,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
99,27
Економія при броні: -7,42 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
1.3 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
100,30
Економія при броні: -8,77 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
1.4 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
1.5 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
1.5 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -15,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,76
Економія при броні: -7,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.8 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
95,74
Економія при броні: -3,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
99,71
Економія при броні: -7,85 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
106,28
Економія при броні: -3,19 грн