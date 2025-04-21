Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,65
Економія при броні: -6,78 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
103,80
Економія при броні: -10,60 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
103,80
Економія при броні: -10,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
100,40
Економія при броні: -10,45 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
99,76
Економія при броні: -12,35 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,40
Економія при броні: -10,99 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,68
Економія при броні: -8,73 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,18
Економія при броні: -9,71 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
100,26
Економія при броні: -12,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
99,93
Економія при броні: -9,98 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,77
Економія при броні: -7,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,72
Економія при броні: -7,77 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,04
Економія при броні: -6,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 8
3.9 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
94,90
Економія при броні: -3,36 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 14/7
4.1 км
Детоксифіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм