ниркова недостатність. Препарат з обережністю призначати пацієнтам із захворюваннями нирок. У разі легкої або помірної ниркової недостатності рекомендується знизити терапевтичну дозу або збільшити інтервал між застосуваннями, особливо якщо кліренс креатиніну <60 мл/хв.

Печінкова недостатність. Препарат з обережністю призначати пацієнтам із захворюваннями печінки. Хворим із порушеннями функції печінки необхідно контролювати рівень печінкових ферментів.

Пацієнти літнього віку. При довготривалій терапії у хворих літнього віку рекомендується регулярний контроль за показниками функції нирок, при необхідності слід коригувати дозу залежно від результатів дослідження кліренсу креатиніну.

Проникає через фільтрувальні мембрани апаратів для гемодіалізу.

Застосування препарату слід уникати при порфірії.

Вплив на лабораторні аналізи. Препарат може дати хибнопозитивний результат при проведенні допінгового контролю у спортсменів, а також при визначенні радіоактивного йоду, зважаючи на наявність йодовмісних барвників в оболонці капсули.

Вплив на агрегацію тромбоцитів. У зв’язку з тим, що пірацетам знижує агрегацію тромбоцитів, необхідно з обережністю призначати препарат хворим з порушенням гемостазу, зі станами, що можуть супроводжуватися крововиливами (виразка ШКТ), під час великих хірургічних операцій (включаючи стоматологічні втручання), із симптомами тяжкої кровотечі або хворим, які мають в анамнезі геморагічний інсульт, а також пацієнтам, які застосовують антикоагулянти, тромбоцитарні антиагреганти, включаючи низькі дози ацетилсаліцилової кислоти.

Як і інші антигістамінні лікарські засоби, Фезам може спричиняти подразнення в епігастральній ділянці; застосування його після їди може зменшити вираженість подразнення шлунка.

Слід утримуватися від одночасного вживання алкоголю або антидепресантів, оскільки препарат може спричиняти сонливість, особливо на самому початку лікування (див. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ).

Вміст допоміжних речовин. Препарат містить лактозу. Тому пацієнтам з рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не слід застосовувати даний лікарський засіб.

Застосування у період вагітності або годування грудьми. У період вагітності або годування грудьми препарат не застосовувати.

У разі необхідності лікування препаратом слід припинити годування грудьми.

Діти. Не застосовувати.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Слід дотримуватися обережності під час керування транспортними засобами або роботи з іншими механізмами, зважаючи на виникнення можливих побічних реакцій з боку ЦНС.