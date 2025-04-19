Львів (адресу не вказано)
Доступно в 249 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
708,52
Економія при броні: -110,09 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
689,90
Економія при броні: -124,30 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
575,19
Економія при броні: -104,04 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
672,40
Економія при броні: -106,80 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
699,93
Економія при броні: -133,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
724,70
Економія при броні: -115,19 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
689,90
Економія при броні: -124,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
689,21
Економія при броні: -124,18 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
690,50
Економія при броні: -124,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна