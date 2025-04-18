Київ (адресу не вказано)
Доступно в 925 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
690,50
Економія при броні: -110,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
575,88
Економія при броні: -92,16 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
730,95
Економія при броні: -96,48 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
733,92
Економія при броні: -80,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
712,12
Економія при броні: -116,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
609,12
Економія при броні: -92,58 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
724,90
Економія при броні: -137,05 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
689,90
Економія при броні: -109,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна