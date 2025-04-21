Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 126 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
705,26
Економія при броні: -88,96 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
690,50
Економія при броні: -137,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
666,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
665,70
Економія при броні: -112,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
708,85
Економія при броні: -119,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
720,22
Економія при броні: -130,67 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
690,50
Економія при броні: -137,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
686,70
Економія при броні: -133,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
665,70
Економія при броні: -112,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
717,76
Економія при броні: -110,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
731,66
Економія при броні: -137,00 грн