Харків (адресу не вказано)
Доступно в 412 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
695,32
Економія при броні: -79,02 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
690,95
Економія при броні: -96,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
689,90
Економія при броні: -123,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
672,40
Економія при броні: -105,60 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
689,90
Економія при броні: -123,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
689,75
Економія при броні: -96,96 грн