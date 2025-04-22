Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 94 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
460,16
Економія при броні: -88,64 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
635,28
Економія при броні: -19,06 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
460,16
Економія при броні: -88,64 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
665,70
Економія при броні: -108,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
713,60
Економія при броні: -97,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
460,16
Економія при броні: -88,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
708,65
Економія при броні: -91,87 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
689,90
Економія при броні: -132,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
699,23
Економія при броні: -119,04 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
689,90
Економія при броні: -132,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Княжа, 33
0.5 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
712,70
Економія при броні: -121,41 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
586,86
Економія при броні: -103,39 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна