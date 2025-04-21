Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
707,15
Економія при броні: -112,42 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
689,90
Економія при броні: -127,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
724,01
Економія при броні: -129,28 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
460,16
Економія при броні: -85,18 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
689,90
Економія при броні: -127,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
574,69
Економія при броні: -106,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
692,15
Економія при броні: -97,42 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
713,46
Економія при броні: -118,73 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
665,70
Економія при броні: -103,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
665,70
Економія при броні: -103,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
722,63
Економія при броні: -122,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
599,07
Економія при броні: -98,91 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
672,40
Економія при броні: -110,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
714,30
Економія при броні: -116,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
707,82
Економія при броні: -111,73 грн