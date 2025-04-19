Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 279 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
693,61
Економія при броні: -119,61 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
706,63
Економія при броні: -132,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
725,38
Економія при броні: -70,33 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
689,90
Економія при броні: -128,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
689,90
Економія при броні: -128,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
736,92
Економія при броні: -168,58 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
606,71
Економія при броні: -114,33 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
665,70
Економія при броні: -104,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
726,15
Економія при броні: -157,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
586,13
Економія при броні: -112,54 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
725,11
Економія при броні: -123,83 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
725,80
Економія при броні: -146,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
736,76
Економія при броні: -156,92 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
686,51
Економія при броні: -128,75 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
714,77
Економія при броні: -113,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
666,21
Економія при броні: -52,78 грн