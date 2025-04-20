Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 211 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
648,00
Економія при броні: -116,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
469,08
Економія при броні: -62,78 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
705,72
Економія при броні: -99,86 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
690,50
Економія при броні: -138,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
636,00
Економія при броні: -94,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
636,00
Економія при броні: -79,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
574,69
Економія при броні: -115,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
719,32
Економія при броні: -31,63 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
690,50
Економія при броні: -138,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
713,80
Економія при броні: -123,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
697,38
Економія при броні: -87,87 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
706,72
Економія при броні: -108,29 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
666,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
680,17
Економія при броні: -81,74 грн