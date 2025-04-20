Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 184 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
687,70
Економія при броні: -127,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
725,18
Економія при броні: -140,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
636,00
Економія при броні: -92,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
725,46
Економія при броні: -134,63 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
720,35
Економія при броні: -136,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
685,36
Економія при броні: -128,67 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
704,93
Економія при броні: -114,58 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
114,62
Економія при броні: -21,58 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
712,93
Економія при броні: -151,28 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
613,79
Економія при броні: -127,47 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
696,40
Економія при броні: -135,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
735,11
Економія при броні: -151,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
710,91
Економія при броні: -127,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Фезам® капсули тверді блістер №60
Тева Україна
689,90
Економія при броні: -129,40 грн