фармакодинаміка. Ампіцилін має широкий спектр антибактеріальної (бактерицидної) дії. Активний щодо грампозитивних мікроорганізмів (Staphylococcus spp., за винятком штамів, які продукують пеніциліназу; Streptococcus spp., у тому числі S. pneumoniae; Corynebacterium diphtheriae, Bacillus anthracis, Clostridium spp., більшість ентерококів) і грамнегативних (Еsсhеrісhіа coli, Shigella spp., Salmonella spp., Neisseria meningitidis, N. gonorrhoeae, Proteus mirabilis, деякі штами Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenzae) мікроорганізмів.

Препарат руйнується пеніциліназою і тому не діє на пеніциліназоутворювальні штами бактерій. Препарат інгібує полімеразу пептидоглікану і транспептидазу, перешкоджає утворенню пептидних зв’язків і порушує пізні етапи синтезу клітинної стінки мікроорганізмів, що діляться. Вади оболонки, що виникають, знижують осмотичну стійкість бактеріальної клітини, що призводить до її загибелі (лізису).

Фармакокінетика. При в/м або в/в введенні циркулює у високих концентраціях у крові. C max у крові досягається через 15 хв при в/в введенні та через 0,5–1 год — після в/м. При в/м введенні 0,5–1 г ампіциліну з інтервалом між введеннями 4–6 год у крові підтримується терапевтична концентрація.

Добре проникає у тканини та рідини організму, виявляється у терапевтичних концентраціях у плевральній, перитонеальній та синовіальній рідині. У жовчі може виявлятися у концентрації, що у 4–100 разів вища, ніж у крові. Відносно невелика частина (10–30%) зв’язується з білками плазми крові. Крізь ГЕБ не проникає. Майже не піддається біотрансформації. Виділяється в основному нирками, частково — з жовчю, у жінок, які годують грудьми, екскретується у молоко. Впродовж 12 год із сечею екскретується 45–70% введеної дози. При порушенні видільної функції нирок підвищується рівень препарату у крові та уповільнюється його виведення. При кліренсі креатиніну <10 мл/хв рівень антибіотика у крові може бути в 10 разів вищим, ніж у хворих із нормальною функцією нирок. Т ½ подовжується від 1–2 год у нормі до 10–12 год. Ампіцилін при повторному введенні не кумулює, що дає можливість застосовувати його у високих дозах і тривало.