Ампіцилін для ін'єкцій (Ampicillin for injections)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 278 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
22,30
Економія при броні: -2,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
22,50
Економія при броні: -2,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
22,50
Економія при броні: -2,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
19,07
Економія при броні: -0,81 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
1.8 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
22,50
Економія при броні: -2,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
18,07
Економія при броні: -1,45 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
23,45
Економія при броні: -2,69 грн