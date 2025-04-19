Ампіцилін для ін'єкцій (Ampicillin for injections)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 76 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
22,70
Економія при броні: -2,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
22,50
Економія при броні: -1,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
22,45
Економія при броні: -1,76 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
23,56
Економія при броні: -1,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
20,95
Економія при броні: -1,04 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
18,31
Економія при броні: -0,66 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
4.2 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
22,70
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
17,41
Економія при броні: -0,78 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
4.5 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
18,11
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 82
4.6 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
22,70
Економія при броні: -2,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
23,42
Економія при броні: -2,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
4.7 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
21,90
Економія при броні: -1,19 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
4.7 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
22,70
Економія при броні: -2,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.8 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
18,27
Економія при броні: -0,86 грн