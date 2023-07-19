АМПІЦИЛІН (AMPICILLINUM)

застосовують p/os, в/м та в/в (краплинно і струминно); при внутрішньому застосуванні рекомендована разова стандартна доза для дорослих і дітей віком від 14 років - 250-1000 мг кожні 6 год; тривалість лікування встановлюється індивідуально (від 5 днів до 3 тижнів і більше), після зникнення клінічних ознак захворювання ампіцилін приймати ще 2-3 дні; при інфекціях сечових шляхів - по 500 мг кожні 8 год.; при черевному тифі і паратифі - по 1-2 г кожні 6 год.; при г. перебігу захворювання - впродовж 2 тижнів, якщо пацієнт є бацилоносієм - 4-12 тижнів; при неускладненій гонореї - одноразово 2 г у комплексі з 1 г пробенециду, для жінок курс лікування повторити; при інфекціях дихальних шляхів і ЛОР-органів - по 250 мг кожні 6 год.; при пневмонії - по 500 мг кожні 6 год.; дітям, починаючи з 6-річного віку внутрішньо p/os із розрахунку 100 мг/кг/добу, добову дозу розподіляють на 4-6 прийоми; в/м та в/в: рекомендована доза для дорослих - 250 - 500 мг 4 р/добу; добова - 1-3 г; при тяжких інфекціях добова доза може бути збільшена до 10 г і більше; добова доза для новонароджених - 20-40 мг/кг, дітям інших вікових груп - 50-100 мг/кг; при тяжкому перебігу інфекції вказані дози можуть бути подвоєні; добову дозу вводити у 4-6 прийомів з інтервалом у 4-6 год.; менінгіти у дітей: дітям віком до 1 міс. у добовій дозі 100-500 мг/кг, дітям віком від 1 міс. у добовій дозі 200-300 мг/кг за 6-8 введень; добову дозу вводити у 4-6 прийомів; тривалість лікування становить 7-14 діб і більше; лікування продовжувати впродовж не менше 48-72 год. після нормалізації t° тіла і зникнення симптомів захворювання; при інфекціях, спричинених гемолітичним стрептококом, тривалість лікування не менше 10 діб.