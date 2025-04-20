Ампіцилін для ін'єкцій (Ampicillin for injections)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 66 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
22,84
Економія при броні: -0,71 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
23,55
Економія при броні: -1,22 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
22,60
Економія при броні: -2,90 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
22,30
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
22,50
Економія при броні: -2,80 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
22,60
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
22,97
Економія при броні: -0,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
23,70
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
22,97
Економія при броні: -0,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
23,46
Економія при броні: -1,32 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
23,22
Економія при броні: -1,08 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
4.2 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Радіаторна, 36
4.4 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
23,77
Економія при броні: -1,66 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
4.8 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
19,00
Економія при броні: -0,99 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
4.8 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
23,14
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
4.8 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
19,62
Економія при броні: -0,90 грн
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
4.9 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
4.9 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
22,50
Економія при броні: -2,80 грн