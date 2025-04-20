Ампіцилін для ін'єкцій (Ampicillin for injections)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 91 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
22,50
Економія при броні: -2,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
23,30
Економія при броні: -2,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
18,54
Економія при броні: -0,68 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
18,11
Економія при броні: -0,85 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
22,50
Економія при броні: -2,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
21,61
Економія при броні: -0,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
23,97
Економія при броні: -1,63 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
23,78
Економія при броні: -1,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
19,80
Економія при броні: -1,08 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
22,70
Економія при броні: -2,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
23,88
Економія при броні: -1,51 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
23,22
Економія при броні: -1,02 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
20,25
Економія при броні: -0,15 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
18,87
Економія при броні: -0,83 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
3.0 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум