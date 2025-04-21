Ампіцилін для ін'єкцій (Ampicillin for injections)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 52 аптеках у Вінниця
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
22,30
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
23,08
Економія при броні: -2,63 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
22,18
Економія при броні: -1,02 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
17,00
Економія при броні: -0,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
18,23
Економія при броні: -1,95 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
22,50
Економія при броні: -1,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
22,30
Економія при броні: -1,70 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
22,30
Економія при броні: -1,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
17,55
Економія при броні: -1,27 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
22,70
Економія при броні: -2,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
22,30
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
22,63
Економія при броні: -1,11 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.8 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 51
2.1 км
Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум