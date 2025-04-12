Фармакодинаміка. Комбінований лікарський засіб, фармакологічні ефекти якого зумовлені дією компонентів, що входять до його складу — екстрактом красавки (беладони) і фенілсаліцилатом.

Алкалоїди екстракту красавки (атропін, гіосціамін, скополамін тощо) мають м-холінолітичну дію. На шлунково-кишковий тракт чинять спазмолітичний (знижують тонус, амплітуду і частоту перистальтики гладкої мускулатури) і помірний знеболювальний ефект. Проявляють також спазмолітичну дію на гладку мускулатуру бронхів, підшлункової залози, жовчного міхура, жовчних проток, сечового міхура, сечоводу; зменшують секрецію слинних, слізних, потових, шлункових і бронхіальних залоз.

Фенілсаліцилат розщеплюється у лужному середовищі кишечнику з вивільненням фенолу (пригнічує патогенну флору) і саліцилової кислоти (проявляє протизапальну дію). У цілому фенілсаліцилат забезпечує антисептичний ефект препарату. Особливістю фенілсаліцилату є те, що він при тривалому застосуванні не спричиняє дисбактеріозу кишечнику.

Фармакокінетика. Препарат добре всмоктується у шлунково-кишковому тракті. Алкалоїди беладони проникають через гематоенцефалічний і плацентарний бар'єри та у грудне молоко.

Виводиться нирками.