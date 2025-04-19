Львів (адресу не вказано)
Доступно в 52 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
56,33
Економія при броні: -5,79 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
49,18
Економія при броні: -2,54 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
52,60
Економія при броні: -3,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
52,60
Економія при броні: -3,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -1,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
52,60
Економія при броні: -3,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
59,50
Економія при броні: -10,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
55,96
Економія при броні: -5,61 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
52,60
Економія при броні: -3,80 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
52,60
Економія при броні: -3,80 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
55,87
Економія при броні: -5,51 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Горської, 9
1.2 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
52,60
Економія при броні: -3,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
1.3 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
49,35
Економія при броні: -2,79 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -1,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
1.4 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
1.5 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.8 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
58,27
Економія при броні: -2,39 грн