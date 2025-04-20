Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 60 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
43,81
Економія при броні: -1,53 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
49,04
Економія при броні: -2,44 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
44,05
Економія при броні: -1,73 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
52,60
Економія при броні: -3,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
40,29
Економія при броні: -1,68 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
55,51
Економія при броні: -3,06 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
54,56
Економія при броні: -1,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
43,73
Економія при броні: -1,43 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
3.9 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
48,49
Економія при броні: -1,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
54,56
Економія при броні: -1,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
4.4 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
39,78
Економія при броні: -1,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Радіаторна, 36
4.4 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
49,83
Економія при броні: -3,18 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
4.4 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 24
4.5 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
52,60
Економія при броні: -3,80 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
4.7 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
40,10
Економія при броні: -1,49 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
4.8 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
44,77
Економія при броні: -2,34 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
4.8 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
54,91
Економія при броні: -2,51 грн