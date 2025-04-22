Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках у Чернігів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
52,70
Економія при броні: -3,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
45,21
Економія при броні: -2,92 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
52,60
Економія при броні: -2,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
44,93
Економія при броні: -2,59 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
43,95
Економія при броні: -1,62 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
49,51
Економія при броні: -2,86 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -0,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
44,08
Економія при броні: -3,43 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
44,49
Економія при броні: -3,84 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 51
1.8 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
52,60
Економія при броні: -2,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 11
2.5 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я