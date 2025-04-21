Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
52,60
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
45,09
Економія при броні: -2,16 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
49,00
Економія при броні: -4,06 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
52,60
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
52,75
Економія при броні: -2,24 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
59,50
Економія при броні: -8,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
52,70
Економія при броні: -2,10 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
63,40
Економія при броні: -12,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
49,88
Економія при броні: -4,25 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пл. Привокзальна, -
1.1 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Станція Вінниця, 19
1.2 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 36
1.7 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
52,70
Економія при броні: -2,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Волошкова, 7
2.1 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
59,70
Економія при броні: -9,10 грн