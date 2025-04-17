Київ (адресу не вказано)
Доступно в 201 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
49,16
Економія при броні: -3,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
55,15
Економія при броні: -2,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
44,43
Економія при броні: -1,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
48,63
Економія при броні: -1,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
43,81
Економія при броні: -1,48 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
2.1 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
49,69
Економія при броні: -4,95 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
43,69
Економія при броні: -1,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
49,41
Економія при броні: -2,76 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.6 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 66
2.7 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
48,62
Економія при броні: -2,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
3.0 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
49,44
Економія при броні: -4,73 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1-А
3.1 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я