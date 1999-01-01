Київ
СПАЗМОЛІТИЧНІ ТА АНТИХОЛІНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ В КОМБІНАЦІЇ З ІНШИМИ ПРЕПАРАТАМИ
A03E D

Спазмолітики в комбінації з іншими препаратами

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A03ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03EСПАЗМОЛІТИЧНІ ТА АНТИХОЛІНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ В КОМБІНАЦІЇ З ІНШИМИ ПРЕПАРАТАМИ
A03E DСпазмолітики в комбінації з іншими препаратами
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Новіган®
Новіган®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №10
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 74,34 грн
в 854 аптеках
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Мовеспазм
Мовеспазм
Таблетки, вкриті оболонкою №10
Мові Хелс
від 97,26 грн
в 810 аптеках
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Шлункові краплі
Шлункові краплі
Краплі оральні флакон 25 мл №1
Тернофарм
від 41,00 грн
в 808 аптеках
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Мовеспазм
Мовеспазм
Таблетки, вкриті оболонкою №20
Мові Хелс
від 173,96 грн
в 587 аптеках
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Газоспазам®
Газоспазам®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №30
Гледфарм
від 191,12 грн
в 424 аптеках
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Бесалол
Бесалол
Таблетки блістер №6
Здоров'я ФК
від 33,87 грн
в 160 аптеках
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Бекарбон
Бекарбон
Таблетки блістер в пачці №20
Борщагівський ХФЗ
від 44,79 грн
в 119 аптеках
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Комбіспазм® Гастрокомфорт
Комбіспазм® Гастрокомфорт
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Organosyn Life Sciences
від 185,41 грн
в 7 аптеках інших міст
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Комбіспазм® Гастрокомфорт
Комбіспазм® Гастрокомфорт
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №10
Organosyn Life Sciences
Немає в наявності
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