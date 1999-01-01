Київ
СПАЗМОЛІТИЧНІ ТА АНТИХОЛІНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ В КОМБІНАЦІЇ З ІНШИМИ ПРЕПАРАТАМИ
A03E D
Спазмолітики в комбінації з іншими препаратами
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A03
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03E
СПАЗМОЛІТИЧНІ ТА АНТИХОЛІНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ В КОМБІНАЦІЇ З ІНШИМИ ПРЕПАРАТАМИ
A03E D
Спазмолітики в комбінації з іншими препаратами
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Новіган®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №10
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
74,34
грн
в 854 аптеках
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Мовеспазм
Таблетки, вкриті оболонкою №10
Мові Хелс
від
97,26
грн
в 810 аптеках
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Шлункові краплі
Краплі оральні флакон 25 мл №1
Тернофарм
від
41,00
грн
в 808 аптеках
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Мовеспазм
Таблетки, вкриті оболонкою №20
Мові Хелс
від
173,96
грн
в 587 аптеках
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Газоспазам®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №30
Гледфарм
від
191,12
грн
в 424 аптеках
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Бесалол
Таблетки блістер №6
Здоров'я ФК
від
33,87
грн
в 160 аптеках
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Бекарбон
Таблетки блістер в пачці №20
Борщагівський ХФЗ
від
44,79
грн
в 119 аптеках
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Комбіспазм® Гастрокомфорт
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Organosyn Life Sciences
від
185,41
грн
в 7 аптеках інших міст
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Комбіспазм® Гастрокомфорт
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №10
Organosyn Life Sciences
Немає в наявності
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Форма випуску
крап. орал.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Пакування
блістер
фл. 25 мл
Кількість штук в упаковці
1
6
10
20
30
Виробник
Organosyn Life Sciences
Гледфарм
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Здоровье
Мові Хелс ГмбХ
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Юнифарма
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