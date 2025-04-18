Харків (адресу не вказано)
Доступно в 70 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
48,37
Економія при броні: -3,51 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
54,93
Економія при броні: -4,39 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
1.6 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Сумська, 90
1.9 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
53,05
Економія при броні: -2,96 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Привокзальна, 2
2.9 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
49,73
Економія при броні: -3,16 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
49,34
Економія при броні: -4,92 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
4.5 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.8 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
52,60
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 6
5.4 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Остаповича Ігоря, 3-А
5.4 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
54,41
Економія при броні: -1,83 грн