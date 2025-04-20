Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 83 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
49,18
Економія при броні: -3,77 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
54,49
Економія при броні: -1,76 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
47,03
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
56,47
Економія при броні: -5,78 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
56,41
Економія при броні: -3,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
45,99
Економія при броні: -2,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
54,04
Економія при броні: -3,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
54,60
Економія при броні: -4,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
49,70
Економія при броні: -3,07 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 10
2.7 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
49,88
Економія при броні: -2,19 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
48,94
Економія при броні: -5,59 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я