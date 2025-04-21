Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 70 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
44,71
Економія при броні: -2,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
46,57
Економія при броні: -1,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
49,80
Економія при броні: -3,24 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
54,01
Економія при броні: -3,44 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
47,49
Економія при броні: -6,14 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
51,50
Економія при броні: -7,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
52,70
Економія при броні: -2,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
53,09
Економія при броні: -2,52 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
52,60
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
49,19
Економія при броні: -2,57 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
47,73
Економія при броні: -5,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
52,60
Економія при броні: -2,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
3.7 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
52,68
Економія при броні: -2,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
54,99
Економія при броні: -4,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 8
3.9 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
46,16
Економія при броні: -1,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
55,29
Економія при броні: -2,53 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
4.0 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я