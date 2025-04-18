Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
48,49
Економія при броні: -1,78 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
50,76
Економія при броні: -3,91 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
3.3 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
49,78
Економія при броні: -3,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
48,28
Економія при броні: -3,57 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
3.5 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
49,54
Економія при броні: -6,22 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
3.6 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 46
3.6 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
3.6 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
49,61
Економія при броні: -6,29 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
3.7 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
55,22
Економія при броні: -2,70 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
3.7 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
3.9 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
52,70
Економія при броні: -2,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
4.0 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
43,95
Економія при броні: -1,52 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 68
4.2 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
55,01
Економія при броні: -4,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 71
4.2 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
4.4 км
Бесалол таблетки блістер №6
Корпорація Здоров'я
50,22
Економія при броні: -2,50 грн