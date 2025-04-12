інколи відзначається запаморочення, яке може виникнути на початку лікування і зникнути самостійно під час тривалого лікування.

Класифікація побічних реакцій за системами органів та частотою: дуже часто (≥1/10), часто (від ≥1/100 до <1/10), нечасто (від ≥1/1000 до <1/100), рідко (від ≥1/10 000 до <1/1000), дуже рідко (<1/10 000), частота невідома (не можна оцінити за наявними даними).

У кожній групі небажані явища зазначено в порядку зменшення тяжкості за частотою.

З боку нервової системи: рідко — легка сонливість на початку лікування, що зникає спонтанно в процесі його продовження.

З боку шкіри і підшкірних тканин: рідко — шкірні висипання: макулопапульозний висип, поліморфна еритема, свербіж, набряк обличчя.

З боку імунної системи: дуже рідко — кропив’янка, набряк Квінке, ангіодерміт; невідома частота — анафілактичний шок, медикаментозна реакція з еозинофілією та симптомами ураження різних систем органів (МРЕССО-синдром), синдром Стівенса — Джонсона, лейкоцитокластичний васкуліт.

З боку гепатобіліарної системи: невідома частота — пошкодження печінки: гепатит, цитолітичний гепатит.

З боку репродуктивної системи та молочних залоз: невідома частота — міжменструальні кровотечі у жінок, які приймають пероральні контрацептиви.

З боку ШКТ: невідома частота — лімфоцитарний коліт.

Повідомлення про можливі побічні реакції. Повідомлення про можливі побічні реакції, виявлені після реєстрації лікарського засобу, мають важливе значення. Це дає змогу постійно контролювати співвідношення ризик/користь препарату. Медичних працівників просять повідомляти про будь-які можливі побічні явища через національну систему звітності.