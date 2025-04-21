Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 69 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
773,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
773,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
773,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
773,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
573,08
Економія при броні: -58,58 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
808,28
Економія при броні: -36,46 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
773,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
773,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
773,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
773,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
856,16
Економія при броні: -117,18 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
773,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
541,65
Економія при броні: -27,18 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
773,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
773,70 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
773,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Стрезам® капсули 50 мг №60
Біокодекс
773,70 грн